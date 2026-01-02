Poznato stanje povređenih u nesreći u Loznici: Jezivi detalji udesa u kojem je poginuo radnik (foto)

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Poznato stanje povređenih u nesreći u Loznici: Jezivi detalji udesa u kojem je poginuo radnik (foto)

Jedan radnik lozničkog Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" je nastradao, dok su tri osobe povređene u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u lozničkom prigradskom naselju Klupci.

Prema informaciji iz ZC u ovoj ustanovi su primljene tri povređene osobe, koje imaju lakše telesne povrede, nisu životno ugrožene i njihova dalja dijagnostika je u toku. Nezvanično, reč je o radnicima ''Našeg doma'' i vozaču kamiona koji se sudario sa drugim kamionom, šleperom lozničkih registarskih oznaka. Od siline udarca sa kamiona smećara je odvaljen deo u koji se ubacuju smeće. Iz preduzeća nisu dali detalje ovog događaja, a u toku je uviđaj koji treba da
Saobraćajna nesreća u Bačincima kod Šida, poginuo vozač

