"Te večeri je slučajno bio u baru smrti...": Oglasio se kolega nestalog Srbina u požaru u luksuznom skijalištu

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Srbin Stefan Ivanović (30) je nestao nakon požara u klubu u luksuznom skijalištu Kran Montana u kom je stradalo 40 ljudi, a povređeno je i četvoro srpskih državljana.

Njegov kolega se oglasio za "Kurir" i otkrio da je Stefan radio te noći sasvim slučajno, a inače je tu bio zaposlen kao član obezbeđenja. "Sa Stefanom radim već desetak godina, dobro se znamo. Divan je dečko, vredan. Agencija u kojoj smo zaposleni šalje momke u zavisnosti od potreba, tako da je te večeri Stefan slučajno poslat u bar. Na njegovom mestu sam mogao biti ja, ali i još neko od naših kolega. Najviše bih voleo da čujem da je prebačen u neku bolnicu van
