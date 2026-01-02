ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji

N1 Info pre 23 minuta  |  Beta
ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) ocenila je danas da je u 2025. godini zabeleženo drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji po više kriterijuma, iako su medijske slobode u Srbiji u poslednjih nekoliko godina na zabrinjavajućem nivou."Godina 2025. bila je prilično stresna za sve medijske radnike, a za sada nema naznaka da će biti bolje i drugačije u novoj godini, imajući u vidu uzlaznu putanju negativnog trenda po pitanju bezbednosti
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji, rekordan broj pretnji i napada na novinare

ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji, rekordan broj pretnji i napada na novinare

Danas pre 14 minuta
Pet stvari koje su obeležile medijsku scenu u Srbiji u 2025. godini

Pet stvari koje su obeležile medijsku scenu u Srbiji u 2025. godini

Nova pre 19 minuta
ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji

ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji

Nedeljnik pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ANEMNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Supružnici iz Pirota skoro dve decenije planinare Starom planinom - zavirili u svaki kutak

Supružnici iz Pirota skoro dve decenije planinare Starom planinom - zavirili u svaki kutak

N1 Info pre 13 minuta
(Video) Pogledajte najlepše okićene kuće u Novom Sadu, Zaječaru i Ivanjici koje svetle kao da su iz filmova!

(Video) Pogledajte najlepše okićene kuće u Novom Sadu, Zaječaru i Ivanjici koje svetle kao da su iz filmova!

Blic pre 14 minuta
ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji, rekordan broj pretnji i napada na novinare

ANEM: U 2025. godini drastično pogoršanje medijske situacije u Srbiji, rekordan broj pretnji i napada na novinare

Danas pre 14 minuta
(Video) Vladimir pravi slatko od slanine! Pogledajte koliko košta teglica neobičnog proizvoda koji nastaje blizu Aranđelovca

(Video) Vladimir pravi slatko od slanine! Pogledajte koliko košta teglica neobičnog proizvoda koji nastaje blizu Aranđelovca

Dnevnik pre 13 minuta
Komesarijat: U 2025. evidentirano 9.567 migranta, u 2026. spremmi za eventualno povećan broj

Komesarijat: U 2025. evidentirano 9.567 migranta, u 2026. spremmi za eventualno povećan broj

Danas pre 4 minuta