Košarkaši Crvene zvezde počinju godinu gostovanjem Efesu u Evroligi

ISTANBUL - Košarkaši Crvene zvezde prvu utakmicu u 2026. godini odigraće večeras od 18 sati protiv Efesa u 19. kolu Evrolige. Zvezda duel u Istanbulu dočekuje sa skorom 10-8, dok Efes ima 6-12.

"Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama. I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i ambicije", rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči utakmice protiv Efesa. Obradović će moći da računa na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea. "U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali defnitivno vrlo dobra ekipa. Promenili su trenera, imali su vremena da se odmore i reorganizuju, kao i da treniraju zajedno. Zanimljiv