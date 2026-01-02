Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona tokom noći iznad 10 ruskih regiona

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona tokom noći iznad 10 ruskih regiona

MOSKVA - Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 64 ukrajinska drona tokom noći iznad 10 ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se precizira da je 20 ukrajinskih dronova oboreno iznad Samarske oblasti, a po osam iznad Voronješke i Saratovske oblasti. Ističe se da je sedam dronova oboreno iznad Moskovske oblasti, uključujući pet dronova koji su leteli ka prestonici, prenela je agencija RIA Novosti. Navodi se i da je po šest ukrajinskih dronova oboreno iznad Rjazanjske i Rostovske oblasti, tri iznad Tulske, dva iznad Belgorodske i po jedan iznad Kurske, Kaluške, Penzenske i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Broj žrtava napada u Hersonskoj oblasti porastao na 27

Broj žrtava napada u Hersonskoj oblasti porastao na 27

Blic pre 22 minuta
Putin o napadu na civile u Hersonskoj oblasti: Cinizam i nečovečnost kao u Odesi 2014. godine

Putin o napadu na civile u Hersonskoj oblasti: Cinizam i nečovečnost kao u Odesi 2014. godine

Pravda pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI: Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona, raste broj žrtava u Hersonskoj oblasti

uživo RAT U UKRAJINI: Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona, raste broj žrtava u Hersonskoj oblasti

Euronews pre 47 minuta
Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona

Ruska PVO oborila 64 ukrajinska drona

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusija

Svet, najnovije vesti »

U Švajcarskoj pet dana žalosti posle požara u kome je poginulo 40 ljudi

U Švajcarskoj pet dana žalosti posle požara u kome je poginulo 40 ljudi

Beta pre 33 minuta
Na Mamdanijevoj inauguraciji: I šta sad kaže Njujork?

Na Mamdanijevoj inauguraciji: I šta sad kaže Njujork?

Velike priče pre 12 minuta
Gardijan analizira: Samo bi budala sve Trampove komentare shvatila doslovno, ali ih svakako treba shvatiti ozbiljno

Gardijan analizira: Samo bi budala sve Trampove komentare shvatila doslovno, ali ih svakako treba shvatiti ozbiljno

Danas pre 38 minuta
Šire se protesti i nemiri u Iranu, bes zbog rasta troškova života

Šire se protesti i nemiri u Iranu, bes zbog rasta troškova života

BBC News pre 38 minuta
U Švajcarskoj pet dana žalosti posle požara u kome je poginulo 40 ljudi

U Švajcarskoj pet dana žalosti posle požara u kome je poginulo 40 ljudi

Danas pre 23 minuta