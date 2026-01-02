Jović šutirao 1/10, ali je Majami „skalpirao“ lidera

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Majami Hit napravio je podvig na gostovanju Pistonsima, a konačan rezultat u Detroitu bio je 112:118 (26:33, 28:30, 27:31, 31:24) što je ujedno i prvi poraz lidera Istočne konferencije od novembra.

Kad je reč o okršajima ovih ekipa, Majami je poslednji put trijumfovao na svom parketu u oktobru 2024. Iako je bilo promena vođstva u prvom poluvremenu, gosti su preuzeli inicijativnu u drugom i dugo držali dvocifrenu prednost. Pistonsima je ovo bio tek treći poraz na domaćem parketu u sezoni. Najistaknutiji u ekipi Erika Spolstre bio je Norman Pauel, koji je ubacio 36 poena (12/23 iz igre, 7/14 za tri i 5/5 sl. bacanja) dok ga je pratio Haime Hakez sa 19 poena.
NBAnikola jovic

