Novi Ram TRX

Ram 1500 SRT TRX se zvanično vratio da ponese titulu najbržeg i najmoćnijeg benzinskog pikapa na svetu.

Njegov legendarni 6,2 litarski HEMI V8 motor sa kompresorom je nadograđen da bi isporučio 777 konjskih snaga i 920 Nm obrtnog momenta. Tu su i TorqueFlite osmostepeni automatski menjač i pogon na sva četiri točka. Ova zver može da ubrza od 0 do 60 milja na sat (96 km/h) za samo 3,5 sekunde i poseduje napredne adaptivne amortizere Bilstein Black Hawk e2 za vrhunsku dominaciju van puta. Unutra, TRX nudi luksuzno ispunjenu kabinu sa velikim digitalnim displejima,