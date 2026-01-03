Amerika će 'voditi' Venecuelu posle 'zarobljavanja' Madura, objavio Tramp

BBC News pre 25 minuta

@realDonaldTrump via Reuters Fotografija predsednika Venecuele koju je podelio Donald Tramp na mreži Truth Social i napisao da je na Nikolas Maduro na američkom vojnom brodu Ivo Džima

Posle niza eksplozija u Karakasu, glavnom gradu Venecuele, američki predsednik je saopštio da su Sjedinjene Države izvele „velike napade“ na ovu južnoameričku državu, kao i da su „zarobile njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura“ i prvu damu.

„Sjedinjene Američke Države su uspešno izvele veliki napad na Venecuelu i njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje“, napisao je Donald Tramp 3. januara na društvenoj mreži Truth Social .

Tu je objavio i fotografiju Madura, sa rukama u lisicama i tamnim povezom preko očiju, koji je, kako Tramp tvrdi, na vojnom brodu.

Bračni par je na putu ka Njujorku gde je protiv njih podignuta optužnica, rekao je Tramp za Foks njuz.

Maduro je optužen za, između ostalog, „zaveru za narkoterorizam, zaveru za uvoz kokaina i posedovanje oružja protiv Sjedinjenih Država“, objavila je američka državna tužiteljka Pam Bondi.

„Uskoro će se suočiti sa punim gnevom američke pravde na američkom tlu pred američkim sudovima“, dodala je Bondi, ali nije rekla za šta je njegova supruga optužena.

Potpredsednica Vlade Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da traži „neposredni dokaz“ da je bračni par živ jer „Vlada ne zna gde se nalaze“.

„Veliko hvala našoj hrabroj vojsci koja je sprovela neverovatnu i veoma uspešnu misiju hvatanja ova dva navodna međunarodna trgovca drogom“, poručila je.

Sjedinjene Države će „voditi“ Venecuelu dok „ne dođe vreme kada možemo da obavimo bezbednu, pravilnu i razumnu tranziciju“ vlasti, rekao je Tramp na vanrednoj konferenciji za medije 3. januara.

SAD su ranije nudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja venecuelanskog lidera.

Operaciju je izvela američka elitna vojna jedinica Delta, rekli su zvaničnici za CBS njuz.

Vlada Venecuele odbacuje i osuđuje „vojnu agresiju Sjedinjenih Država“, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.

U saopštenju navode da je cilj napada da SAD preuzmu naftu i minerale zemlje, kao i da u tome „neće uspeti“.

„Srce mi je lupalo, a noge su se tresle“, rekao je očevidac u Karakasu za BBC.

Na objavljenom snimku iz Venecuele se vide ogromni stubovi dima dok besne požari.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro najavio je raspoređivanje snaga duž granice sa Venecuelom, dok su u Bogoti pripreme za mogući masovni dolazak izbeglica.

Najveća američka akcija na prostoru Latinske Amerike još od Hladnog rata, usledila je posle više nedelja jakih tenzija između dve države.

Tramp je više puta najavljivao kopnene operacije u Venecueli.

Sjedinjene Države, opozicija u Venecueli i brojne druge zemlje optužuju Madura, na čelu države od 2013, za izborne mahinacije prošle godine kako bi ostao na vlasti.

Američki predsednik nije detaljno objasnio vlastite ciljeve, ali je pravio pritisak na lidera Venecuele da pobegne iz zemlje.

Rekao je 29. decembra da bi bilo „pametno“ da Maduro siđe sa vlasti, izvestio je Rojters.

@realDonaldTrump via Reuters Džon Retklif, direktor CIA i Donald Tramp prate uživo akciju u Venecueli

Reuters Polsedice napada na Karakas, pogođena protivvazdušna odbrana

Getty Images Fuerte Tiuna, jedna od najvećih vojnih baza Venecuele, pogođena je 3. januar 2026.

Reuters Pristalice Madura u Karakasu drže fotografije njega i njegovog prethodnika Uga Čaveza na protestu posle akcije SAD, 3. januar

Tramp najavio 'snažno uključivanje' u naftnu industriju Venecuele

Predsednik SAD je na konferenciji za novinare 3. januara rekao da je naftni biznis u Venecueli „propao“ i da će velike američke kompanije ući u zemlju da poprave infrastrukturu i „počnu da zarađuju novac za zemlju“.

Dodaje da su SAD „spremne“ da izvedu drugi „i mnogo veći“ napad na zemlju ako bude potrebno.

Kaže da su u početku bili spremni za „drugi talas“ i da su pretpostavljali da će to biti neophodno, ali s obzirom na uspeh sinoćnjeg napada, verovatno neće biti.

„Partnerstvo“ SAD sa Venecuelom učiniće narod Venecuele „bogatim, nezavisnim i bezbednim“, kaže Tramp.

Tokom napada na Venecuelu bilo je„nekoliko povređenih, ali nema mrtvih na njihovoj strani“, rekao je Tramp za Foks njuz.

„Nekoliko momaka je pogođeno, ali su se vratili i navodno su u prilično dobrom stanju.“

Kada su američke snage zarobile Madura, „bio je u kući koja je više ličila na tvrđavu sa čvrstim čelikom svuda okolo“, rekao je američki predsednik za Foks njuz.

Tu informaciju je potvrdio i lider vladauće partije Venecuele Nahum Fernandez.

Za agenciju Asošijejted pres (AP) rekao je da su Nikolas Maduro i njegova supruga bili u kući, unutar vojne baze, kada je upala američka vojska.

„To su bombardovali. I tu su obavili ono što se može nazvati kidnapovanjem predsednika i prve dame", rekao je Fernandez.

Tramp je izjavio da je sa Madurom razgovarao „pre nedelju dana“ i rekao mu da „mora da odustane, mora da se preda“.

„Morali smo da uradimo nešto mnogo preciznije, mnogo snažnije.

„Hteli smo ovo da uradimo pre četiri dana, ali vreme nije bilo savršeno“, rekao je američki lider.

Takođe je dodao i da će SAD biti „snažno uključene“ u napredak naftne industrije u Venecueli.

Na pitanje da li će podržati liderku opozicije Mariju Korinu Mačado - koja je trenutno u Norveškoj - da preuzme vođstvo Venecuele, Tramp je kazao da će to sada morati da razmotri.

EPA/Shutterstock Vojska tokom noći napada na ulicama Karakasa

EPA/Shutterstock Policijske patrole na ulicama glavnog grada Venecuele

EPA Kolumbija je rasporedila dodatne snage na granici sa Venecuelom

Reuters Peške i kolima ljudi iz Venecuele prelaze u Kolumbiju

Reuters Slavlje u Majamiju, u Sjedinjenim Državama zbog napada na Venecuelu

Kakvo je stanje na ulicama Karakasa?

Nikol Kolster, BBC dopisnica iz Karakasa

Na ulicama glavnog grada Venecuele vlada zabrinutost.

Ljudi jedva govore, dok su u apotekama i supermarketima redovi.

Grupe na aplikaciji VatsAp prepune su poruka i video snimaka.

„Znate li šta se desilo?“, pita me žena tihim glasom.

Izašla je da uzme lekove za smirenje, ali je zatekla apoteku, koja bi trebalo da radi 24 sata - zatvorenu.

„Molim vas, nemojte me snimati“, dodaje.

Jak miris, koji podseća na suzavac - poznat sa čuvenih protesta 2017. godine - prodire kroz moj prozor, u soliteru, u istočnom delu Karakasa.

Moja majka ga takođe oseća.

Na balkonima obližnjih zgrada došlo je do euforije, nekoliko minuta pošto je društvenim mrežama počela da kruži poruka američkog predsednika Donalda Trampa u kojoj je objavljeno hapšenje Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

Ali vika je trajala samo nekoliko sekundi.

Supermarket, koji takođe radi 24 sata, veći deo jutra nije radio, a ljudi su čekali u redu da se otvori.

Reuters Redovi ispred apoteke u Karakasu, 3. januar

EPA/Shutterstock Pripadnici vojske kod predsedničke palate u Karakasu 3. januara 2026. godine

Kako je došlo do američkog napada na Venecuelu?

SAD su nagomilale značajne vojne snage u regionu, između ostalog, nosač aviona, ratne brodove i napredne borbene avione stacionirane na Karibima, preneo je Rojters.

Tramp je tražio „blokadu“ venecuelanske nafte, proširio sankcije protiv Madurove vlade i izveo više od dvadesetak udara na brodove za koje SAD tvrde da su umešani u šverc droge u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Krajem 2025. godine, Tramp je rekao da su Sjedinjene Države pogodile područje u Venecueli gde su brodovi puni droge, što je prvi poznati put da je Vašington izveo kopnene operacije u Venecueli od početka kampanje pravljenja pritisaka.

Nije rekao da li je te udare izvela CIA ili ne, ali Rojters navodi, pozivajući se na druge medije, da je agencija stajala iza njih.

Tramp je optužio Venecuelu da preplavljuje SAD drogom, a njegova administracija mesecima bombarduje brodove poreklom iz Južne Amerike za koje tvrdi da prevoze drogu.

Američki predsednik je pojačavao pritisak na Madura, optužujući ga da je „praznio zatvore i ludnice“ i „prisiljavao“ robijaše da migriraju u SAD.

Mnoge zemlje su osudile napade, a Madurova vlada je uvek negirala bilo kakvu umešanost u šverc droge.

