BBC vesti na srpskom

Šta znamo, a šta ne o američkim napadima na Venecuelu

Eksplozije su potresle glavni grad Karakas, nakon što su SAD saopštile da su zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

BBC News pre 9 minuta  |  Andre Roden-Pol
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro gestikulira pored svoje supruge Silije Flores tokom dolaska na posebnu sednicu Nacionalne ustavotvorne skupštine.
Reuters
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i prva dama Silija Flores su, prema navodima američkog predsednika, zarobljeni

Sjedinjene Države su zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon velikog napada na tu južnoameričku zemlju, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Rekao je da su levičarski predsednik Venecuele i njegova supruga odvedeni iz zemlje avionom u vojnoj operaciji u kojoj su učestvovale američke snage reda.

Eksplozije su prijavljene širom glavnog grada Karakasa u ranim jutarnjim satima u subotu, 3. januara.

Venecuelanska vlada zahteva dokaz da je Maduro živ i rasporedila je oružane snage na ulice gradova širom zemlje.

U Venecueli je proglašeno vanredno stanje.

Madurovo hapšenje dolazi posle povećanih tenzija između dve zemlje i napada Vašingtona na brodove na Karibima za koje tvrdi da se koriste za prevoz droge.

SAD su optužile Madura da je lično umešan u šverc droge i da je nelegitimni vođa.

Maduro je, zauzvrat, optužio SAD za zastrašivanje.

Evo šta do sada znamo, a šta ne.

O 'zarobljavanju' Madura

Malo je detalja o Madurovom navodnom zarobljavanju, kako je to nazvao američki predsednik.

Tramp nije dao više detalja o tome kako je Maduro pritvoren ili gde je odveden.

Madura su zarobile Delta snage američke vojske – vodeća vojna jedinica za borbu protiv terorizma – prema izveštaju američkog partnera BBC-ja, CBS-a.

Tramp bi trebalo da održi konferenciju za novinare u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u 11:00 časova po istočnom vremenu (16:00 časova po Griniču), na kojoj bi mogli biti otkriveni dodatni detalji o operaciji.

Šta se dogodilo tokom napada?

Fuerte Tiuna, jedna od najvećih vojnih baza Venecuele, pogođena je u Karakasu
AFP via Getty Images
Fuerte Tiuna, jedna od najvećih vojnih baza Venecuele, pogođena je u Karakasu

Oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu (7 časova CET), glasne eksplozije su se čule u Karakasu, dok su se stubovi dima videli iznad grada.

Izveštaji o mestima pogođenim napadima uključuju vojni aerodrom La Karlota u centru prestonice i glavnu vojnu bazu Fuerte Tiuna.

Okolna naselja su takođe bila bez struje.

Video snimci eksplozija i helikoptera koji lete iznad njih kruže društvenim mrežama, ali još nisu potvrđeni.

Trenutno nije poznato da li je bilo žrtava.

Vlada Venecuele je takođe saopštila da su pogođene i države Miranda, Aragua i La Gvahira.

Kako je reagovala Venecuela?

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da Vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga, prva dama Silija Flores, i zahtevala je „neposredni dokaz da su živi“.

Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez je rekao da su pogođeni civilni objekti i rda Vlada prikuplja informacije o mrtvim i povređenim ljudima.

Dodao je da će Venecuela „pružati otpor“ prisustvu stranih trupa.

Vlada Venecuele izdala je zvanično saopštenje u kojem osuđuje „izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju“ SAD „na teritoriju i stanovništvo Venecuele na civilnim i vojnim lokacijama“.

Optužila je SAD da ugrožavaju međunarodni mir i stabilnost i opisala napad kao pokušaj zauzimanja „strateških resursa Venecuele, posebno njene nafte i minerala“ u pokušaju da „nasilno slome političku nezavisnost nacije“.

Šta je rekao Donald Tramp?

Američki predsednik Donald Tramp u plavom odelu, beloj košulji i crvenoj kravati gleda u kameru
Reuters

Odmah nakon eksplozija, Bela kuća je odbila da da komentar.

Tramp je kasnije, na svojoj platformi Truth Social, potvrdio da SAD stoje iza napada.

„Sjedinjene Američke Države su uspešno izvele napad velikih razmera protiv Venecuele i njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje“, napisao je Tramp.

„Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim organima za sprovođenje zakona. Detalji će biti objavljeni.“

U razgovoru za Njujork tajms tokom telefonskog razgovora, američki predsednik je opisao operaciju kao „briljantnu“.

Kada su ga novinari pitali šta sledeće vidi za Venecuelu, rekao je: „Čućete sve o tome u 11 sati“.

Šta ne znamo?

  • Gde se nalaze predsednik Maduro i njegova supruga
  • Da li ima smrtnih slučajeva ili žrtava uzrokovanih napadima
  • Obim štete nastale u delovima Venecuele nakon napada
  • Koliko je udara i njihove lokacije

Ko je Maduro i zašto su ga Sjedinjene Države 'zarobile'?

Nikolas Maduro je došao do izražaja pod vođstvom levičarskog predsednika Uga Čaveza i njegove Ujedinjene socijalističke partije Venecuele (PSUV).

Maduro je nasledio Čaveza na mestu predsednika 2013. godine.

Godine 2024, proglašen je pobednikom predsedničkih izbora, iako su rezultati glasanja koje je prikupila opozicija ukazivali na to da je njen kandidat, Edmundo Gonzalez, pobedio sa velikom ubedljivom većinom.

Bio je u sukobu sa Trampom oko dolaska stotina hiljada venecuelanskih migranata u SAD i borbe Bele kuće protiv švrca droge - posebno fentanila i kokaina - u SAD.

Tramp je označio dve venecuelanske narko bande - Tren de Aragua i Kartel de los Soles - kao strane terorističke organizacije (STO) i tvrdio je da ove druge predvodi sam Maduro.

SAD su ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura.

Maduro je žestoko negirao da je vođa kartela i optužio je SAD da koriste svoj „rat protiv droge“ kao izgovor da pokušaju da ga svrgnu i dođu do ogromnih rezervi nafte Venecuele.

U poslednjih nekoliko meseci, američke snage su napale više od dvadeset brodova u međunarodnim vodama za koje se tvrdi da su korišćeni za šverc droge u SAD.

Više od 100 ljudi je ubijeno.

Kakve su reakcije u svetu?

Vest o napadima izazvala je najoštriju reakciju dugogodišnjih saveznika Venecuele.

Rusija je optužila SAD da su napravile „čin oružane agresije“ koji je bio „duboko zabrinjavajući i za osudu“.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je napade „flagrantnim kršenjem nacionalnog suvereniteta zemlje“.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro nazvao je udare „napadom na suverenitet“ Latinske Amerike, dok je kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel to opisao kao „kriminalni napad“.

Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost rekla je da Brisel „pažljivo prati situaciju u Venecueli" i pozvala na uzdržanost.

Podsetila je da je EU više puta izjavila da predsednik Venecuele Nilokas Maduro „nema legitimitet" i da se zalaže za mirnu tranziciju u toj zemlji.

„U svim okolnostima principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju biti poštovani", napisala je Kalas na društvenoj mreži Iks.

U međuvremenu, špansko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na „deeskalaciju“ i na to da se akcije uvek preduzimaju u skladu sa međunarodnim pravom, dok su Nemačka i Italija objavile da pažljivo prate situaciju.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.03.2026)

BBC News
Amerika 'zarobila' predsednika Venecuele u napadu na Karakas, objavio Tramp

Amerika 'zarobila' predsednika Venecuele u napadu na Karakas, objavio Tramp

BBC News pre 24 minuta
Tragedija u švajcarskom skijalištu: 40 mrtvih, među povređenima i državljani Srbije

Tragedija u švajcarskom skijalištu: 40 mrtvih, među povređenima i državljani Srbije

BBC News pre 1 sat
Koje knjige su obeležile 2025. godinu novinarima BBC na srpskom

Koje knjige su obeležile 2025. godinu novinarima BBC na srpskom

BBC News pre 4 sati
Kako su grickalice promenile način na koji se hranimo

Kako su grickalice promenile način na koji se hranimo

BBC News pre 4 sati
Rekorderka: Venus Vilijams će u 45. godini igrati na Australijan openu

Rekorderka: Venus Vilijams će u 45. godini igrati na Australijan openu

BBC News pre 1 dan
BBC News

Povezane vesti »

"Maduro nije imao legitimitet" Oglasila se Kaja Kalas o hapšenju predsednika Venecuele: "EU poziva na uzdržanost"

"Maduro nije imao legitimitet" Oglasila se Kaja Kalas o hapšenju predsednika Venecuele: "EU poziva na uzdržanost"

Blic pre 14 minuta
(Video) Ovo je poslednji snimak Madura pred hapšenje! Sastao se sa izaslanikom ove zemlje, onda je počeo haos: "Ovo će…

(Video) Ovo je poslednji snimak Madura pred hapšenje! Sastao se sa izaslanikom ove zemlje, onda je počeo haos: "Ovo će poremetiti odnose"

Blic pre 4 minuta
Rubio: Maduro nije predsednik Venecuele, njegov režim nije legitiman

Rubio: Maduro nije predsednik Venecuele, njegov režim nije legitiman

NIN pre 4 minuta
Šta znamo o američkim napadima na Venecuelu

Šta znamo o američkim napadima na Venecuelu

Danas pre 19 minuta
Kaja Kalas: EU prati situaciju u Venecueli, Povelje UN se moraju poštovati

Kaja Kalas: EU prati situaciju u Venecueli, Povelje UN se moraju poštovati

Radio 021 pre 14 minuta
Reakcije iz sveta nakon akcije SAD u Venecueli i hapšenja Madura

Reakcije iz sveta nakon akcije SAD u Venecueli i hapšenja Madura

Newsmax Balkans pre 39 minuta
Stigla rekacija Brisela: Maduro nije imao legitimitet

Stigla rekacija Brisela: Maduro nije imao legitimitet

B92 pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i međunarodne reakcije

Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i međunarodne reakcije

Naslovi.ai pre 4 minuta
„Osetiće gnev“ : Podignuta optužnica protiv Madura, poznato i u koju državu ga prebacuju

„Osetiće gnev“ : Podignuta optužnica protiv Madura, poznato i u koju državu ga prebacuju

Nova pre 9 minuta
Ministarka pravde SAD: Maduro će biti krivično gonjen po optužnici iz Njujorka

Ministarka pravde SAD: Maduro će biti krivično gonjen po optužnici iz Njujorka

Beta pre 4 minuta
Šta znamo, a šta ne o američkim napadima na Venecuelu

Šta znamo, a šta ne o američkim napadima na Venecuelu

BBC News pre 9 minuta
Oživljavanje Monroove doktrine? SAD žele potpunu kontrolu nad zapadnom hemisferom, upozorava istoričar

Oživljavanje Monroove doktrine? SAD žele potpunu kontrolu nad zapadnom hemisferom, upozorava istoričar

Euronews pre 19 minuta