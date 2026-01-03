Šta znamo, a šta ne o američkim napadima na Venecuelu

BBC News pre 9 minuta | Andre Roden-Pol

Reuters Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i prva dama Silija Flores su, prema navodima američkog predsednika, zarobljeni

Sjedinjene Države su zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon velikog napada na tu južnoameričku zemlju, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Rekao je da su levičarski predsednik Venecuele i njegova supruga odvedeni iz zemlje avionom u vojnoj operaciji u kojoj su učestvovale američke snage reda.

Eksplozije su prijavljene širom glavnog grada Karakasa u ranim jutarnjim satima u subotu, 3. januara.

Venecuelanska vlada zahteva dokaz da je Maduro živ i rasporedila je oružane snage na ulice gradova širom zemlje.

U Venecueli je proglašeno vanredno stanje.

Madurovo hapšenje dolazi posle povećanih tenzija između dve zemlje i napada Vašingtona na brodove na Karibima za koje tvrdi da se koriste za prevoz droge.

SAD su optužile Madura da je lično umešan u šverc droge i da je nelegitimni vođa.

Maduro je, zauzvrat, optužio SAD za zastrašivanje.

Evo šta do sada znamo, a šta ne.

O 'zarobljavanju' Madura

Malo je detalja o Madurovom navodnom zarobljavanju, kako je to nazvao američki predsednik.

Tramp nije dao više detalja o tome kako je Maduro pritvoren ili gde je odveden.

Madura su zarobile Delta snage američke vojske – vodeća vojna jedinica za borbu protiv terorizma – prema izveštaju američkog partnera BBC-ja, CBS-a.

Tramp bi trebalo da održi konferenciju za novinare u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u 11:00 časova po istočnom vremenu (16:00 časova po Griniču), na kojoj bi mogli biti otkriveni dodatni detalji o operaciji.

Šta se dogodilo tokom napada?

AFP via Getty Images Fuerte Tiuna, jedna od najvećih vojnih baza Venecuele, pogođena je u Karakasu

Oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu (7 časova CET), glasne eksplozije su se čule u Karakasu, dok su se stubovi dima videli iznad grada.

Izveštaji o mestima pogođenim napadima uključuju vojni aerodrom La Karlota u centru prestonice i glavnu vojnu bazu Fuerte Tiuna.

Okolna naselja su takođe bila bez struje.

Video snimci eksplozija i helikoptera koji lete iznad njih kruže društvenim mrežama, ali još nisu potvrđeni.

Trenutno nije poznato da li je bilo žrtava.

Vlada Venecuele je takođe saopštila da su pogođene i države Miranda, Aragua i La Gvahira.

Kako je reagovala Venecuela?

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da Vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga, prva dama Silija Flores, i zahtevala je „neposredni dokaz da su živi“.

Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez je rekao da su pogođeni civilni objekti i rda Vlada prikuplja informacije o mrtvim i povređenim ljudima.

Dodao je da će Venecuela „pružati otpor“ prisustvu stranih trupa.

Vlada Venecuele izdala je zvanično saopštenje u kojem osuđuje „izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju“ SAD „na teritoriju i stanovništvo Venecuele na civilnim i vojnim lokacijama“.

Optužila je SAD da ugrožavaju međunarodni mir i stabilnost i opisala napad kao pokušaj zauzimanja „strateških resursa Venecuele, posebno njene nafte i minerala“ u pokušaju da „nasilno slome političku nezavisnost nacije“.

Šta je rekao Donald Tramp?

Reuters

Odmah nakon eksplozija, Bela kuća je odbila da da komentar.

Tramp je kasnije, na svojoj platformi Truth Social , potvrdio da SAD stoje iza napada.

„Sjedinjene Američke Države su uspešno izvele napad velikih razmera protiv Venecuele i njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i izbačen iz zemlje“, napisao je Tramp.

„Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim organima za sprovođenje zakona. Detalji će biti objavljeni.“

U razgovoru za Njujork tajms tokom telefonskog razgovora, američki predsednik je opisao operaciju kao „briljantnu“.

Kada su ga novinari pitali šta sledeće vidi za Venecuelu, rekao je: „Čućete sve o tome u 11 sati“.

Šta ne znamo?

Gde se nalaze predsednik Maduro i njegova supruga

Da li ima smrtnih slučajeva ili žrtava uzrokovanih napadima

Obim štete nastale u delovima Venecuele nakon napada

Koliko je udara i njihove lokacije

Ko je Maduro i zašto su ga Sjedinjene Države 'zarobile'?

Nikolas Maduro je došao do izražaja pod vođstvom levičarskog predsednika Uga Čaveza i njegove Ujedinjene socijalističke partije Venecuele (PSUV).

Maduro je nasledio Čaveza na mestu predsednika 2013. godine.

Godine 2024, proglašen je pobednikom predsedničkih izbora, iako su rezultati glasanja koje je prikupila opozicija ukazivali na to da je njen kandidat, Edmundo Gonzalez, pobedio sa velikom ubedljivom većinom.

Bio je u sukobu sa Trampom oko dolaska stotina hiljada venecuelanskih migranata u SAD i borbe Bele kuće protiv švrca droge - posebno fentanila i kokaina - u SAD.

Tramp je označio dve venecuelanske narko bande - Tren de Aragua i Kartel de los Soles - kao strane terorističke organizacije (STO) i tvrdio je da ove druge predvodi sam Maduro.

SAD su ponudile nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura.

Maduro je žestoko negirao da je vođa kartela i optužio je SAD da koriste svoj „rat protiv droge“ kao izgovor da pokušaju da ga svrgnu i dođu do ogromnih rezervi nafte Venecuele.

U poslednjih nekoliko meseci, američke snage su napale više od dvadeset brodova u međunarodnim vodama za koje se tvrdi da su korišćeni za šverc droge u SAD.

Više od 100 ljudi je ubijeno.

Kakve su reakcije u svetu?

Vest o napadima izazvala je najoštriju reakciju dugogodišnjih saveznika Venecuele.

Rusija je optužila SAD da su napravile „čin oružane agresije“ koji je bio „duboko zabrinjavajući i za osudu“.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je napade „flagrantnim kršenjem nacionalnog suvereniteta zemlje“.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro nazvao je udare „napadom na suverenitet“ Latinske Amerike, dok je kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel to opisao kao „kriminalni napad“.

Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost rekla je da Brisel „pažljivo prati situaciju u Venecueli" i pozvala na uzdržanost.

Podsetila je da je EU više puta izjavila da predsednik Venecuele Nilokas Maduro „nema legitimitet" i da se zalaže za mirnu tranziciju u toj zemlji.

„U svim okolnostima principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju biti poštovani", napisala je Kalas na društvenoj mreži Iks.

U međuvremenu, špansko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na „deeskalaciju“ i na to da se akcije uvek preduzimaju u skladu sa međunarodnim pravom, dok su Nemačka i Italija objavile da pažljivo prate situaciju.

(BBC News, 01.03.2026)