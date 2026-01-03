"Stefan je slučajno poslat u bar smrti" Oglasio se kolega Srbina koji je nestao u požaru u Švajcarskoj: "To sam mogao biti i ja"

Blic pre 2 sata
"Stefan je slučajno poslat u bar smrti" Oglasio se kolega Srbina koji je nestao u požaru u Švajcarskoj: "To sam mogao biti i ja"
Stefan Ivanović, mladić iz Srbije, i dalje se vodi kao nestao U Švajcarskoj je proglašena petodnevna žalost zbog ove tragedije Kolega Stefana Ivanovića, mladića iz Srbije za kojim se traga nakon stravičnog požara koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, kaže da je on slučajno te noći raspoređen da radi u tom baru. Najmanje 47 osoba poginulo je, dok se veruje da je njih više od 100 teško povređeno u požaru koji je na dočeku
