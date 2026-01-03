SAD napale Venecuelu: Tramp saopštio da je Maduro zarobljen i odveden iz zemlje (FOTO, VIDEO)

Danas pre 41 minuta  |  S. D.
SAD napale Venecuelu: Tramp saopštio da je Maduro zarobljen i odveden iz zemlje (FOTO, VIDEO)

Eksplozije su se čule u glavnom gradu Venecuele Karakasu, javlja dopisnik Al Džazire iz tog mesta.

Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je venecuelanski lider Nikolas Maduro odveden iz zemlje. „Sjedinjene Američke Države su uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i njenog lidera, predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, zarobljen i odveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda. Detalji će biti objavljeni uskoro. Danas u 11 časova u Mar-a-Lagu biće održana konferencija za novinare. Hvala vam na
