Zvezda počela pripreme: „Šlem na glavu, puška u ruku i u rov“

Danas pre 26 minuta  |  Beta
Zvezda počela pripreme: „Šlem na glavu, puška u ruku i u rov“

Fudbaleri Crvene zvezde počeli su pripreme za drugi deo sezone. – Osećam se kod kuće i lepo.

Dobra je energija, pun sam motivacije, znamo šta nam je raditi. Pripreme su malo kraće nego uobičajeno, ali sam siguran da ćemo stići da uradimo ono što smo planirali – naveo je novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković u razgovoru sa novinarima na okupljanju ekipe. Crvena zvezda će drugi deo sezone početi sa dve utakmice u Ligi Evropa – protiv Malmea (22. januara) i Selte (29. januara). – Raduju me te prve dve utakmice u Evropi. Imaćemo vremena da ne budemo teški
