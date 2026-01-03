Krivična istraga protiv dva menadžera bara u Kran Montani gde je u požaru poginulo 40 ljudi

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Krivična istraga protiv dva menadžera bara u Kran Montani gde je u požaru poginulo 40 ljudi

Protiv dva menadžera bara "La Konstelasion" u Kran Montani, u kojem je požar tokom dočeka nove godine 1. januara usmrtio najmanje 40 ljudi, otvorena je krivična istraga, saopštilo je danas tužilaštvo švajcarskog kantona Vale.

U saopštenju se navodi da je istraga otvorena zbog sumnje da su menadžeri bara počinili ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata, prenosi Gardijan. Istražitelji veruju da su prskalice postavljene na boce šampanjca, koje su konobari dok su ih nosili prostorijom prema gostima držali preblizu plafona, izazvale smrtonosni požar koji je zahvatio bar u skijalištu Kran Montana, u kome je poginulo oko 40 osoba a povređeno je
Ključne reči

TužilaštvoŠvajcarskaGardijanNova godinapožar

