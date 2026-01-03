Prskalice "krive" za smrt 40 mladih ljudi? Otvorena istraga, šta se dogodilo na skijalištu?

Prskalice "krive" za smrt 40 mladih ljudi? Otvorena istraga, šta se dogodilo na skijalištu?

Protiv dva menadžera bara "La Konstelasion" u Kran Montani, u kojem je požar tokom dočeka nove godine 1. januara usmrtio najmanje 40 ljudi, otvorena je krivična istraga, saopštilo je danas tužilaštvo švajcarskog kantona Vale.

U saopštenju se navodi da je istraga otvorena zbog sumnje da su menadžeri bara u poznatom švajcarskom skijalištu počinili ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata, prenosi Gardijan. Istražitelji veruju da su prskalice postavljene na boce šampanjca, koje su konobari dok su ih nosili prostorijom prema gostima držali preblizu plafona, izazvale smrtonosni požar koji je zahvatio bar u skijalištu Kran Montana, u kome je
