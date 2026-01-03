Danas počinje isplata uvećanih penzija - saznajte ko je prvi na spisku

Danas počinje isplata uvećanih penzija - saznajte ko je prvi na spisku

Prvi će uvećane iznose dobiti penzioneri kojima se penzije isplaćuju na kućne adrese.

Isplata se nastavlja u ponedeljak, 5. januara, kada će penzionerima koji primaju penzije preko Banke Poštanska štedionica sredstva biti dostupna na računima već od 8 časova ujutru. Na ovaj način, većina penzionera dobiće uvećane penzije pre božićnih praznika. Povećanje penzija od 12,2 odsto donosi i rast prosečnog penzijskog primanja. Tokom 2025. godine, prosečna penzija iznosila je oko 437 evra, dok se u 2026. godini očekuje da prosečan iznos poraste na približno
