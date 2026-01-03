Rusi bombardovali Harkov, izvršen snažan raketni udar! Ima mrtvih i ranjenih, poginuo dečak (3), povređena šestomesečna beba! Objavljeni snimci napada (video)

Kurir pre 2 sata  |  Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Rusi bombardovali Harkov, izvršen snažan raketni udar! Ima mrtvih i ranjenih, poginuo dečak (3), povređena šestomesečna beba…

Ruske snage su 2. januara izvele raketni napad na stambeno naselje u gradu Harkovu, pri čemu su poginule dve osobe, a najmanje 19 je ranjeno, uključujući i šestomesečnu bebu, saopštile su regionalne vlasti.

Telo trogodišnjeg dečaka izvučeno je iz ruševina uništene stambene zgrade nakon napada, izjavio je guverner Harkovske oblasti Oleh Sinehubov. Kasnije je pronađeno i telo žene, za koju se, prema njegovim rečima, sumnja da je dečakova majka, koja je ranije vođena kao nestala. Operacije potrage i spasavanja i dalje su trajale na mestu napada u 3 sata ujutru po lokalnom vremenu. Šesnaest povređenih je hospitalizovano, uključujući jednu ženu u teškom stanju, rekao je
