Preminuo Dejan Đurović, poznati glumac i voditelj - pamtićemo ga po "Opstanku", "Nevenu"...

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd nova.rs
Preminuo Dejan Đurović, poznati glumac i voditelj - pamtićemo ga po "Opstanku", "Nevenu"...

Glumac i poznati voditelj Dejan Đurović umro je u 88. godini, javljaju mediji.

Vest o njegovoj smrti pojavila se na društvenim mrežama, gde su se brojne kolege, saradnici i poštovaoci njegovog rada oprostili od umetnika čiji je glas obeležio decenije domaćih medija. Dejan Đurović rođen je u Beogradu 7. novembra 1938. godine. Tokom bogate karijere ostvario se kao glumac i voditelj, a posebnu prepoznatljivost stekao je zahvaljujući svom karakterističnom glasu. Široj publici ostao je upamćen po sinhronizaciji čuvene dokumentarne serije
