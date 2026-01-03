Preminuo Dejan Đurović

Dobitnik je nagrade za lepotu govora

Glumac, spiker i voditelj Dejan Đurović, umro je u 88. godini, potvrdila je Tanjugu porodica. Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938. godine. Đurović je bio jedan od zaštitnih glasova Radio-televizije Beograd koji je više od pola veka bio direktno vezan za programe Radio Beograda svojim školovanim, radiofoničnim, uverljivim i prepoznatljivim glasom. Školovao se u Valjevu, Beogradu, Ulcinju i Marselju, a diplomirao je 1963. godine na Odseku glume na