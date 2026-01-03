Preminuo Dejan Đurović, jedan od zaštitnih glasova Radio-televizije Beograd

U Beogradu je u 88. godini preminuo Dejan Đurović, glumac, spiker i voditelj, jedan od zaštitnih glasova Radio-televizije Beograd.

Svojim uverljivim, privlačnim i prepoznatljivim glasom, Dejan Đurović je više od pola veka bio direktno vezan za programe Radio Beograda. Rođen je 7. novembra 1938. godine u Beogradu. Školovao se u Valjevu, Beogradu, Ulcinju i Marseju, a diplomirao na Odseku glume na Pozorišnoj akademiji kod profesora Mate Miloševića u Beogradu 1963. godine. Spikersku karijeru započeo je krajem pedesetih godina prošlog veka na tek pokrenutom Drugom programu Radio Beograda. Sredinom