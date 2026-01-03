Američki napad na Venecuelu: Eksplozije u Karakasu i hapšenje predsednika Madura

Naslovi.ai pre 5 minuta

SAD su izvele vojne udare na Venecuelu, a predsednik Nikolas Maduro i supruga uhapšeni su i izbačeni iz zemlje, dok Venecuela proglašava vanredno stanje.

U noći između petka i subote u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, odjeknulo je najmanje sedam eksplozija, a grad su nadletali avioni u niskom letu. Eksplozije su pogodile vojne baze i civilne oblasti, uključujući Fuerte Tiunu i La Karlotu, dok su delovi grada ostali bez struje. N1 Info Telegraf Telegraf Večernje novosti

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvele napade velikih razmera na Venecuelu, da su predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i izbačeni iz zemlje. Operaciju su izvele elitne američke jedinice, uključujući "Delta fors". Vlada Venecuele osuđuje napad kao vojnu agresiju i proglasila je vanredno stanje. Mondo Radio 021 Beta RTV Danas

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga i zahteva hitan dokaz o njihovom životu. Američki zvaničnici najavljuju da će Maduro odgovarati pred sudom u SAD po krivičnim optužbama. Telegraf Blic Blic Pravda

Međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju i poštovanje međunarodnog prava, dok su u Venecueli raspoređene oružane snage i narodna milicija. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro zatražio je hitnu sednicu UN i OAS zbog situacije u Venecueli. Politika Večernje novosti Večernje novosti