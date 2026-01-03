Todorović: Sutra najintezivnije padavine, u Beogradu ujutru i kiša, popodne sneg

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će sutra u Srbiji biti najintezivnije snežne padavine, i da će snega biti u centralnim i severnim predelima, dok će na jugu padati kiša, dok se u Beogradu sutra krajem dana očekuje od 15 do 20 centimetara vlažnog snega koji se neće lediti pri tlu, ali će se zadržati i u ponedeljak.

Todorović je rekao za Tanjug, da će narednih dana temperatura biti u padu i da će na severu biti više snežnih padavina, dok se na jugu očekuje kiša. Podsetio je da je jutros u Bačkoj izmereno u oko osam centimetra snega, kao i u Novom Sadu, Somboru, dok je u Beogradu bio u tragovima. Najintezivnije padavine kako kaže Todorović uslediće sutra, dok će do kraja današneg dana hladan vazduh sa snežnim padavinama zahvatiti Srbiju do zapadne Morave. "A južnije od zapadne