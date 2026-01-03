Tramp: Spremni smo da ponovo napadnemo Venecuelu

Novi magazin pre 24 minuta  |  Beta
Tramp: Spremni smo da ponovo napadnemo Venecuelu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je danas izjavio da će SAD upravljati Venecuelom u narednom periodu, upozorio da je Vašington spreman da napadne ponovo ako bude bilo potrebe i najavio da će američke naftne kompanije učestvovati u obnovi naftne infrastrukture u Venecueli koja ima oko jedine petine svetskih rezervi nafte.

"Kasno sinoć i rano jutros oružane snage SAD izvele su vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele. Ogromna moć američke vojske je korisćena kako bi se sproveo ogroman napad kakav nije viđen od Drugog svetskog rata, a bio je usmeren da privede Nikolasa Madura pravdi. Nijedna država na svetu nije mogla da postigne ovo što je Amerika postigla", rekao je Tramp na konferenciji za novinare. On je izjavio da će SAD "voditi Venecuelu" sve do "mirne i pravne predaje vlasti".
