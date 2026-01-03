Rubio: Posle Venecuele, situacija na Kubi tema razgovora

„Kuba trenutno propada i mi želimo da pomognemo narodu”

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas je predsednik Venecuele Nikolas Maduro imao više prilika da izbegne hapšenje i dodao da će situacija na Kubi biti tema razgovora jer SAD "žele da pomognu narodu Kube, slično kao u slučaju Venecuele". „Nikolas Maduro je 2020. godine optužen u SAD. On nije legitiman predsednik Venecuele, već je begunac pred američkim pravosuđem", rekao je Rubio dodajući da je Maduro dobijao velikodušne ponude ali da je „umesto