Amerika objavila optužnicu protiv Madura: Optužba za narkoterorizam

NIKOLAS Maduro je na putu za Njujork, prema rečima Donalda Trampa, gde će se suočiti sa pravdom za ono što SAD opisuju kao „narkoterorizam“.

Foto: Profimedia Foto: Printscreen Foto: Printscreen Foto: Printscreen Foto: Printscreen -Nikolas Maduro Moros, optuženi, je na čelu te korupcije i udružio se sa svojim saučesnicima da bi iskoristio svoj nezakonito stečeni autoritet i institucije koje je nagrizao da bi transportovao hiljade tona kokaina u Sjedinjene Države. Optužnica je objavljena na 25 strana i povezuje Madura sa gotovo svim mogućim latinoameričkim narko kartelima. justice.gov