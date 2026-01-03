Godina za Orvela

Radar pre 55 minuta  |  Mića Vujičić
Godina za Orvela

Šta brojna nova izdanja Životinjske farme i 1984. govore o vremenu u kome živimo? Kada je reč o domaćim piscima i književnicama, izdvajamo roman Rt Saše Ilića i nefikcijsko delo Crnjanski između dva Berlina Radivoja Cvetićanina

Bestseler trivija godine? Na početku novog trilera Tajna nad tajnama (izdavač: Solaris; prevod: Tanja Brkljač i Aljoša Molnar), Den Braun citira Nikolu Teslu. Glumica godine? Sara Džesika Parker. Članica saziva Bukerovog žirija koji je nagradu dodelio Dejvidu Soloju. Džastin Džordan, urednica za fikciju u Gardijanu, esejizirala je o belinama u nagrađenom Mesu (Flesh): kanadsko-mađarski pisac prati životni put junaka Ištvana tako da smo neprekidno odsečeni od
Ključne reči

Saša IlićNikola TeslaSolarisBerlinSara Džesika ParkerFarmaTesla

