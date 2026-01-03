RHMZ upozorava na povećanje snežnog pokrivača i ledenu kišu, moguća totalna blokada saobraćaja

RTS pre 35 minuta
RHMZ upozorava na povećanje snežnog pokrivača i ledenu kišu, moguća totalna blokada saobraćaja

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na povećanje snežnog pokrivača, kao i na lokalnu pojavu ledene kiše. Ističu da su mogući problemi u saobraćaju, kao i totalna blokada saobraćaja, ali i poteškoće u snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom.

Stigla je prava zima – tokom dana, ali i u nedelju, zabeleće se veći deo zemlje. Kako RHMZ upozorava, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje – od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini i to povremeno sa vlažnim snegom. U nedelju, 4. januara, očekuje se formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30
