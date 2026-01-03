Danas kreće isplata uvećanih penzija

Šabačke novosti pre 7 sati
Danas kreće isplata uvećanih penzija

Za penzionere u Srbiji danas počinje isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo će ih dobiti oni koji penzije primaju na kućne adrese, najavilo je Ministarstvo finansija.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da od subote, 3. januara, kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika. „Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Isplata uvećanih penzija počinje danas

Isplata uvećanih penzija počinje danas

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Isplata uvećanih penzija počinje danas – prosek raste na – 485 evra

Isplata uvećanih penzija počinje danas – prosek raste na – 485 evra

Jugmedia pre 5 sati
Danas počinje isplata uvećanih penzija

Danas počinje isplata uvećanih penzija

Stav.life pre 5 sati
Danas kreće isplata uvećanih penzija

Danas kreće isplata uvećanih penzija

Vesti online pre 4 sati
Mali: Od danas kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od danas kreće isplata uvećanih penzija

NIN pre 5 sati
Danas počela isplata uvećanih penzija

Danas počela isplata uvećanih penzija

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati
Od danas kreće isplata uvećanih penzija! Mali: "Najstarijim sugrađanima isplate stižu pre božićnih praznika"

Od danas kreće isplata uvećanih penzija! Mali: "Najstarijim sugrađanima isplate stižu pre božićnih praznika"

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Britanci predstavili novi novčić FOTO

Britanci predstavili novi novčić FOTO

B92 pre 6 minuta
Šta kupuju Mađari u srpskom železničkom sektoru? - CER Cargo potpisao sporazum o preuzimanju neimenovane kompanije

Šta kupuju Mađari u srpskom železničkom sektoru? - CER Cargo potpisao sporazum o preuzimanju neimenovane kompanije

Ekapija pre 26 minuta
Sa Polja E u Kolubari i do 12 miliona tona uglja godišnje - EPS pravi dugoročni program eksploatacije do 2035. godine

Sa Polja E u Kolubari i do 12 miliona tona uglja godišnje - EPS pravi dugoročni program eksploatacije do 2035. godine

Ekapija pre 26 minuta
DW: Kakve koristi imamo od bitkoina u svakodnevnom životu?

DW: Kakve koristi imamo od bitkoina u svakodnevnom životu?

N1 Info pre 1 sat
Dala otkaz bez plana – i sada zarađuje tri puta više! Ostavila posao od 9 do 5 i prešla na ovaj način rada: "Mnogo sam…

Dala otkaz bez plana – i sada zarađuje tri puta više! Ostavila posao od 9 do 5 i prešla na ovaj način rada: "Mnogo sam srećnija"

Blic pre 1 sat