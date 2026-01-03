Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Javno preduzeće „Srbijašume“ apelovalo je danas na građane da pokažu odgovornost i poštovanje prema prirodi i, u susret Božiću, ne uništavaju mlade hrastove u šumama. „Tradicija nalaže da se badnjak uzima sa poštovanjem prema prirodi, u skladu sa zakonom i običajima, a ne uništavanjem mladih šuma i sadnica.

Neodgovornim ponašanjem nanose se trajne posledice šumskim ekosistemima i ugrožavaju napori uloženi u obnovu i zaštitu zelenih površina“, navelo je to preduzeće u saopštenju. „Srbijašume“ su podsetile da je neovlašćena seča drveća zakonom zabranjena i kažnjiva ali i dodale da pre svega pozivaju na njihovu savest, odgovornost i razumevanje da je očuvanje šuma zajednička obaveza. „Građani koji žele da uzmu badnjak mogu se javiti u najbližu šumsku upravu i dobiti
