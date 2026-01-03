Srbijašume: U susret Božiću ne uništavati mlade hrastove u šumama

Danas pre 1 sat  |  Beta
Srbijašume: U susret Božiću ne uništavati mlade hrastove u šumama

Javno preduzeće „Srbijašume“ apelovalo je danas na građane da pokažu odgovornost i poštovanje prema prirodi i, u susret Božiću, ne uništavaju mlade hrastove u šumama. „Tradicija nalaže da se badnjak uzima sa poštovanjem prema prirodi, u skladu sa zakonom i običajima, a ne uništavanjem mladih šuma i sadnica.

Neodgovornim ponašanjem nanose se trajne posledice šumskim ekosistemima i ugrožavaju napori uloženi u obnovu i zaštitu zelenih površina“, navelo je to preduzeće u saopštenju. „Srbijašume“ su podsetile da je neovlašćena seča drveća zakonom zabranjena i kažnjiva ali i dodale da pre svega pozivaju na njihovu savest, odgovornost i razumevanje da je očuvanje šuma zajednička obaveza. „Građani koji žele da uzmu badnjak mogu se javiti u najbližu šumsku upravu i dobiti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Nova ekonomija pre 55 minuta
Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Nova pre 1 sat
Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Serbian News Media pre 1 sat
Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

Srbijašume apeluju na građane da ne uništavaju mlade hrastove za Božić

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Savez slepih Srbije pokrenuće inicijativu za ozakonjenje Brajevog pisma

Savez slepih Srbije pokrenuće inicijativu za ozakonjenje Brajevog pisma

N1 Info pre 21 minuta
Vujić: Prioritet je intenzivna zakonodavna inicijativa radi usklađivanja sa Evropskom unijom

Vujić: Prioritet je intenzivna zakonodavna inicijativa radi usklađivanja sa Evropskom unijom

RTV pre 31 minuta
U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

Euronews pre 41 minuta
Pao sneg i propalo Vučićevo „božićno seoce“: Ovako danas izgleda praznični „ćacilend“ VIDEO

Pao sneg i propalo Vučićevo „božićno seoce“: Ovako danas izgleda praznični „ćacilend“ VIDEO

Nova pre 41 minuta
Novinar TV N1 Mladen Savatović i novinarka KRIK Sofija Bogosavljev dobitnici nagrade portala Zoomer

Novinar TV N1 Mladen Savatović i novinarka KRIK Sofija Bogosavljev dobitnici nagrade portala Zoomer

Nova pre 21 minuta