Pazarci "upalili motore", žele da ostanu u vrhu

pre 1 sat
Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao ja danas, prvog dana priprema za nastavak sezone, da njegova ekipa želi za zadrži mesto u vrhu tabele. "Do kraja meseca napravićemo 28 treninga i odigrati četiri prijateljske utakmice.

Želimo da nastavak prvenstva dočekano maksimalno spremni i u optimalnim formi. Probaćemo da budemo na nivou prošle sezone, mada je to teško izvodljivo. Napunićemo baterije. Imamo visoke aspiracije", rekao je Gaćinović. Novi Pazar je prvi deo sezone završio na četvrtom mestu Super lige Srbije sa 32 boda, osam manje u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu. Pripremni cirkus u Antaliji počeće 10. i trajaće do 24. januara. Prva kontrola protiv ruskog Ahmata iz Groznog
Fudbal, Novi Pazar, Vojvodina

