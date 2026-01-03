Danas kreće isplata uvećanih penzija

Sputnik pre 3 sata
Danas kreće isplata uvećanih penzija

Za penzionere u Srbiji danas počinje isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo će ih dobiti oni koji penzije primaju na kućne adrese, najavilo je Ministarstvo finansija.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali naveo je da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika. "Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru. Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na
