Barselona u finišu slomila Espanjol i slavila u gradskom derbiju, Olmo majstorijom "zaledio" Dmitrovića

Barselona u finišu slomila Espanjol i slavila u gradskom derbiju, Olmo majstorijom "zaledio" Dmitrovića

Fudbaleri Barselone uspeli su da posle velike borbe i dosta tenzija dođu do izuzetno važne pobede u katalonskom derbiju, pošto su u gostima savladali Espanjol rezultatom 2:0, golovima postignutim u samoj završnici susreta.

Meč odigran na stadionu RCDE bio je pun naboja od prvog minuta, a poseban fokus bio je na golmanu Barse, Đoanu Garsiji, koji je ovog leta upravo iz Espanjola prešao u redove najvećeg rivala. Od samog starta igralo se otvoreno, sa šansama na obe strane. Domaći tim je pokazao veliku želju da se dokaže protiv favorizovanog protivnika, a najbliži vođstvu bio je u 21. minutu, kada je Roberto Fernandez Jaen izašao u dobru poziciju, ali je Garsija sjajno intervenisao i
