Sve transakcije pod nadzorom od 2027. godine: Novi zakon pogađa sve građane u Nemačkoj

Od 2027. godine plaćanja gotovinom u Nemačkoj neće moći da prelaze 10.000 evra.

Ova odluka doneta je na nivou Evropske unije i ima za cilj suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Kako će se promeniti plaćanja? Do sada su građani mogli gotovinom plaćati koliko žele, a identitet i poreklo novca morali su da pokažu samo kod iznosa preko 10.000 evra. Od leta 2027. to više neće biti moguće – gotovinska plaćanja će biti ograničena, a već od 3.000 evra moraće se prikupljati podaci o kupcima. Ko je izuzet od pravila? Ograničenje važi samo za