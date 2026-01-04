Zvezda se oglasila povodom smrti Kosanovića

B92 pre 1 sat
Zvezda se oglasila povodom smrti Kosanovića

Fudbalski klub Crvena zvezda uputio je saučešće porodici nekadašnjeg trenera beogradskog kluba Milorada Kosanovića, koji je preminuo danas u 75. godini u Novom Sadu.

"Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Banovcima. Crvenu zvezdu je sa klupe predvodio u dva navrata. Prvi put je beogradske crveno-bele preuzeo 1997. godine i na toj funkciji se zadržao nepune dve sezone. Drugi mandat usledio je 2007. godine, kada je u klubu proveo nekoliko meseci", navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde. "Tokom bogate fudbalske karijere, Kosanović je ostvario zapažene uspehe kao trener i sportski radnik. Završio je Višu trenersku školu, a prve
