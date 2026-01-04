Tramp zapretio privremenoj predsednici Venecuele, poručio joj da postupi ispravno

Predsednik SAD Donald Trump rekao je danas da bi venecuelska potpredsednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez), koju je vojska u međuvremenu priznala za privremenu predsednicu, mogla platiti veću cenu od svrgnutog vođe Nikolasa Madura "ako ne učini ono što je ispravno".Tramp je imao kratak telefonski intervju sa časopisom Atlantik dok je bio na putu da igra golf na Floridi.

"Ako ne uradi ono što je ispravno platiće veoma visoku cenu, verovatno veću nego Maduro", rekao je Tramp, prenosi list Gardijan.

SAD su naredile Venecueli da prestane da bude umešana u operacije "narko terorizma" krijumčarenja droge u SAD, da se distancira od američkih protivnika kao što su Kuba i Iran i militanata koji deluju za njih kao što je Hezbolah i da olakšaju američki nadzor nad njenim naftnim operacijama.

Tramp nije objasnio svoje izjave od prethodnog dana da će SAD upravljati Venecuelom, što su drugačije danas intepretirali visoki republikanski zvaničnci kao što je državni sekretar SAD Marko Rubio.

Tramp je juče prvo hvalio Delsi Rodrigez pošto su američke snage otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu iz Karakasa. Međutim Rodrigez je kasnije rekla da će njena zemlja braniti svoje prirodne resurse.

