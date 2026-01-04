Trg Nikole Pašića se od 21 sat otvara za saobraćaj. Uspostavljen novi kružni tok, izgrađene dodatne autobuske niše.

Trg Nikole Pašića se od 21 sat otvara za saobraćaj. Uspostavljen novi kružni tok, izgrađene dodatne autobuske niše.

Novouspostavljeni kružni tok povećava bezbednost kretanja vozila na ovom području.

Još jedna novina odnosi se na režim rada garaže "Pionirski park" Sekretarijat za saobraćaj obavestio je sugrađane da se od nedelje, 4. januara, u 21 čas, na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića i u okolnim ulicama, Trg Nikole Pašića, Dečanskoj i Ulici Dragoslava Jovanovića, uspostavlja redovan saobraćaj svih putničkih motornih vozila i vozila javnog prevoza, a garaža "Pionirski park" nastavlja da radi u punom kapacitetu. Kako je navedeno, najveća novost za
