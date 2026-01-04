Uklonjen novogodišnji bazar ispred Skupštine Srbije (foto)

Blic pre 4 sati
Uklonjen novogodišnji bazar ispred Skupštine Srbije (foto)
Na platou ispred Narodne Skupštine uklonjena je novogodišnja pijaca Trenutno se izvode završni radovi na uklanjanju opreme sa platoa Na platou ispred Skupštine Srbije, gde je nekoliko dana bio novogodišnji bazar, danas su uklonjeni šatori. "Blic" je obišao lice mesta, a montažnih objekata, jelki i dekoracije koji su postavljeni 29. decembra više nema. Trenutno na platou ispred Narodne Skupštine nalazi mehanizacija i u toku su završni radovi na raščišćavanju.
Skupština Srbije

