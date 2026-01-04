Američka vojna intervencija u Venecueli poremetila putovanja, otkazano stotine letova

Američka vojna intervencija kojom je zarobljen predsednik Venecuele Nikolas Maduro i odvedene u subotu, poremetila je putovanja na Karibe u vreme kada je taj region veoma posećen.

Nijedan avionski let nije prešao preko Venecuele u subotu, po podacima FlightRadar24.com. Velike avio-kompanije su otkazale stotine letova širom istočnog karipskog regiona i upozorile putnike da bi poremećaji mogli da se nastave danima pošto je Federalna uprava SAD za vazduhoplovstvo (FAA) uvela ograničenja. Letovi su otkazani do i iz Portorika, Devičanskih ostrva, Arube i više od desetak drugih mesta u grupi ostrva Mali Antili, koja se nalazi severno od