Istraga zbog tragedije u švajcarskom skijalištu: 40 mrtvih, među povređenima i državljani Srbije

Danas pre 8 sati  |  BBC News na srpskom
Švajcarsko tužilaštvo saopštilo je da je protiv francuskih menadžera bara, u kojem su poginule desetine ljudi, pokrenuta krivična istraga.

U požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, poginulo je 40 ljudi, a 119 povređeno, saopštili su zvaničnici. Nakon što je mnogo povređenih identifikovano, porodice se sada suočavaju sa mučnim čekanjem informacija o onima koji se još uvek vode kao nestali. Od 119 povređenih, identitet 113 je utvrđen, saopštio je šef policije Frederik Žisler. Među povređenima je i četvoro državljana Srbije, dodao je. Francuski menadžeri bara „Le
