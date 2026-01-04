Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine, saobraćaj još ne funkcioniše

Danas pre 2 sata  |  Beta
Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine, saobraćaj još ne funkcioniše

Novogodišnje kućice postavljene krajem decembra u okviru „Novogodišnjeg bazara“ ispred Doma Narodne skupštine, na mestu na kom se mesecima nalazilo šatorsko naselje sa pristalicama vlasti, uklonjene su tokom noći, ali saobraćaj još uvek ne funkcioniše.

Na samoj ulici ispred parlamenta više nema nijedne kućice, a pojedini rasklopljeni delovi, kao i pojedini šatori, ostali su na platou ispred Skupštine i prekoputa, kod Pionirskog parka. Saobraćaj u tom centralnom delu Beograda jutros oko 7.30 nije bio uspostavljen, jer betonske barijere i dalje stoje na sva tri prilaza – iz Dečanske, sa Terazija, kao i iz pravca Bulevara kralja Aleksandra, javlja reporter agencije Beta. Pionirski park, u kome se još uvek nalaze
