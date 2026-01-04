„Ćacilend“ – Šatori i kućice uklonjeni, barikade ostale

Iako je prostor sada fizički prazan, betonske barijere i dalje se nalaze na pojedinim prilazima Skupštini, zbog čega saobraćaj u ovom delu grada još uvek nije u potpunosti normalizovan.

Šatorsko naselje ispred Skupštine pojavilo se u martu ove godine. Od tada je, prema navodima iz javnosti i izveštajima više medija, pristup tom prostoru bio omogućen isključivo pristalicama vladajućeg režima, dok ostalim građanima nije bio dozvoljen ulaz niti slobodno kretanje preko platoa i okolnih ulica. Zauzimanje javnog prostora trajalo je mesecima, bez javno dostupne odluke ili obrazloženja nadležnih institucija. Tokom boravka šatorskog naselja, u javnosti su