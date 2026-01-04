„Ćacilend“ – Šatori i kućice uklonjeni, barikade ostale

Pravo u centar pre 55 minuta  |  Maria Popović
„Ćacilend“ – Šatori i kućice uklonjeni, barikade ostale

Iako je prostor sada fizički prazan, betonske barijere i dalje se nalaze na pojedinim prilazima Skupštini, zbog čega saobraćaj u ovom delu grada još uvek nije u potpunosti normalizovan.

Šatorsko naselje ispred Skupštine pojavilo se u martu ove godine. Od tada je, prema navodima iz javnosti i izveštajima više medija, pristup tom prostoru bio omogućen isključivo pristalicama vladajućeg režima, dok ostalim građanima nije bio dozvoljen ulaz niti slobodno kretanje preko platoa i okolnih ulica. Zauzimanje javnog prostora trajalo je mesecima, bez javno dostupne odluke ili obrazloženja nadležnih institucija. Tokom boravka šatorskog naselja, u javnosti su
Otvori na pravoucentar.rs

Povezane vesti »

Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine: Saobraćaj još uvek ne funkcioniše

Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine: Saobraćaj još uvek ne funkcioniše

Pravda pre 35 minuta
Uklonjene novogodišnje kućice ispred Skupštine, ali centar Beograda i dalje pod blokadom

Uklonjene novogodišnje kućice ispred Skupštine, ali centar Beograda i dalje pod blokadom

Nedeljnik pre 50 minuta
Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine, saobraćaj još ne funkcioniše

Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine, saobraćaj još ne funkcioniše

Danas pre 1 sat
„Ćacilend“ – Šatori i kućice uklonjeni, barikade ostale

„Ćacilend“ – Šatori i kućice uklonjeni, barikade ostale

Serbian News Media pre 40 minuta
(FOTO) Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine: Saobraćaj još uvek ne funkcioniše

(FOTO) Novogodišnje kućice uklonjene ispred Skupštine: Saobraćaj još uvek ne funkcioniše

N1 Info pre 1 sat
Ovako izgleda „ćacilend“ od jutros: Najnoviji prizori ispred Skupštine, nema više ni Vučićevog „božićnog seoceta“…

Ovako izgleda „ćacilend“ od jutros: Najnoviji prizori ispred Skupštine, nema više ni Vučićevog „božićnog seoceta“

Nova pre 1 sat
Božićno seoce ispred Skupštine uklonjeno: Saobraćaj i dalje ne funkcioniše

Božićno seoce ispred Skupštine uklonjeno: Saobraćaj i dalje ne funkcioniše

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ekološki ustanak nazvao Trampa mafijaškim šefom i intervenciju u Venecueli povezao sa Srbijom

Ekološki ustanak nazvao Trampa mafijaškim šefom i intervenciju u Venecueli povezao sa Srbijom

Beta pre 1 minut
Vučić najavio obraćanje nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Vučić najavio obraćanje nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

NIN pre 20 minuta
Oblačno i hladno, sneg i ledena kiša u većem delu Srbije

Oblačno i hladno, sneg i ledena kiša u većem delu Srbije

Glas Zaječara pre 15 minuta
U većini mesta u Srbiji padaju sneg i kiša, u Beogradu jaka kiša prešla u sneg

U većini mesta u Srbiji padaju sneg i kiša, u Beogradu jaka kiša prešla u sneg

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Danas je praznik Oci

Danas je praznik Oci

Glas Zaječara pre 5 minuta