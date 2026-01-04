Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges obratila se danas građanima na nacionalnoj televiziji i izjavila da je Nikolas Maduro „jedini zakoniti predsednik države“.

Njena izjava usledila je neposredno nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je Rodriges položila zakletvu i preuzela funkciju predsednika, dodavši da je državni sekretar Marko Rubio razgovarao sa njom. „Uradićemo sve što želite“, kazala je Rodriges, naveo je Tramp i dodao: „bila je veoma ljubazna, ali realno i nije imala izbora“. Nakon što je demantovala da je preuzela funkciju predsednika, Rodriges je rekla da su Sjedinjene Države „divljački