Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges obratila se danas građanima na nacionalnoj televiziji i izjavila da je Nikolas Maduro „jedini zakoniti predsednik države“.

Njena izjava usledila je neposredno nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je Rodriges položila zakletvu i preuzela funkciju predsednika, dodavši da je državni sekretar Marko Rubio razgovarao sa njom. „Uradićemo sve što želite“, kazala je Rodriges, naveo je Tramp i dodao: „bila je veoma ljubazna, ali realno i nije imala izbora“. Nakon što je demantovala da je preuzela funkciju predsednika, Rodriges je rekla da su Sjedinjene Države „divljački
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ko je Madurova "tigrica" koja ga je zamenila nakon hapšenja? Delsi Rodrigez položila zakletvu, pa se obratila građanima: "On…

Ko je Madurova "tigrica" koja ga je zamenila nakon hapšenja? Delsi Rodrigez položila zakletvu, pa se obratila građanima: "On je jedini predsednik!"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaIzboriDonald TrampNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i…

Demokrate optužuju Trampovu administraciju da su lagali Kongres, Vlada se poziva na pravno mišljenje iz 1989. godine i invaziju na Panamu

Danas pre 26 minuta
Japan prijavio moguće novo lansiranje rakete od strane Severne Koreje

Japan prijavio moguće novo lansiranje rakete od strane Severne Koreje

Politika pre 26 minuta
Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (video)

Pravda pre 1 sat
(Foto) "Za*ebavaj se, pa ćeš videti!" Šokantna objava Bele kuće o hapšenju Nikolasa Madura

(Foto) "Za*ebavaj se, pa ćeš videti!" Šokantna objava Bele kuće o hapšenju Nikolasa Madura

Blic pre 56 minuta
"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"…

"Ovo je akcija državnog terorizma" Trampu stigao hitan odgovor sa Kube nakon hapšenja Madura: "Otadžbina ili smrt, pobedićemo"

Blic pre 1 sat