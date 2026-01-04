RHMZ: Danas oblačno i hladno uz ledenu kišu i sneg

U većem delu Srbije zemlje danas će biti oblačno i hladno uz ledenu kišu i sneg, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 0 do 3 stepena, na jugu zemlјe od 9 do 14 stepana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne i sredinom dana u većem delu zemlјe kiša će preći u sneg, osim u južnim predelima gde će tokom celog dana padati kiša. Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 ccentimetara. U