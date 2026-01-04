RHMZ: Pokrenut sistem za SMS za hitno informisanje

Danas pre 33 minuta  |  FoNet
RHMZ: Pokrenut sistem za SMS za hitno informisanje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima usled ledene kiše koja se očekuje od 5. do 7. januara na području Srema, Beograda, Južnog Banata, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije.

Zavod je u hitnom meteorološkom upozorenju naveo da se na ugroženom području očekuju veoma opasni uslovi za vožnju i savetovao građanima da se pripreme i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom. Prema podacima RHMZ, jak sneg veje u Beogradu, a pada i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Valjevu. Očekuje se formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, a lokalno i više. Avio kompanija Er Srbija objavila je na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Narandžasti meteoalarm za područje Šumadije

Narandžasti meteoalarm za područje Šumadije

RTK pre 28 minuta
Vlažan sneg i ledena kiša do 7. januara, mogući veliki problemi u saobraćaju i snabdevanju

Vlažan sneg i ledena kiša do 7. januara, mogući veliki problemi u saobraćaju i snabdevanju

Niške vesti pre 33 minuta
Sutra oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Sutra oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Serbian News Media pre 23 minuta
Kakvo nas vreme očekuje sutra?

Kakvo nas vreme očekuje sutra?

Danas pre 1 sat
Zabeleo se Šabac! Sneg će padati tokom čitavog dana, putevi još uvek nisu očišćeni VOZITE OPREZNO!!! (FOTO, VIDEO)

Zabeleo se Šabac! Sneg će padati tokom čitavog dana, putevi još uvek nisu očišćeni VOZITE OPREZNO!!! (FOTO, VIDEO)

Šabačke novosti pre 48 minuta
Sneg pravi haos: U Beogradu otežan saobraćaj, RHMZ izdao hitno upozorenje zbog ledene kiše, očekuje se i više od 20 cm

Sneg pravi haos: U Beogradu otežan saobraćaj, RHMZ izdao hitno upozorenje zbog ledene kiše, očekuje se i više od 20 cm

NIN pre 43 minuta
Ledeni dani pred nama

Ledeni dani pred nama

Ozon press pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZrenjaninSremska MitrovicaSMSBanatValjevoSnegRHMZAir Serbia

Regioni, najnovije vesti »

KK Proleter "rasadnik" šampiona

KK Proleter "rasadnik" šampiona

Plus online pre 9 minuta
U ponedljak otvaranje klizališta u Mionici

U ponedljak otvaranje klizališta u Mionici

Valjevska posla pre 8 minuta
Paljenje badnjaka i lomljenje česnice u naselju Zapadni Kej od 17 časova

Paljenje badnjaka i lomljenje česnice u naselju Zapadni Kej od 17 časova

Pirotske vesti pre 23 minuta
Plivanje za Časni krst i ove godine na Nišavi u naselju Ženeva, prijave do 12. januara

Plivanje za Časni krst i ove godine na Nišavi u naselju Ženeva, prijave do 12. januara

Južne vesti pre 9 minuta
Prodao 10 prasaca na ulazu u Ristovačku pijacu, ali se šokirao dok je brojao pare

Prodao 10 prasaca na ulazu u Ristovačku pijacu, ali se šokirao dok je brojao pare

Bujanovačke pre 39 minuta