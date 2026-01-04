RHMZ: Pokrenut sistem za SMS za hitno informisanje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima usled ledene kiše koja se očekuje od 5. do 7. januara na području Srema, Beograda, Južnog Banata, Pomoravlja, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije.

Zavod je u hitnom meteorološkom upozorenju naveo da se na ugroženom području očekuju veoma opasni uslovi za vožnju i savetovao građanima da se pripreme i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom. Prema podacima RHMZ, jak sneg veje u Beogradu, a pada i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Valjevu. Očekuje se formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, a lokalno i više. Avio kompanija Er Srbija objavila je na