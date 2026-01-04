(Foto, video) Širom Srbije iskliznuća, prevrtanja, sletanja s puta Sneg i teški uslovi saobraćaja paralisali pola puteva Situaciji doprinose nemanje zimskih guma i nepažnja

Krenuo je sneg, krenule su i nevolje u saobraćaju. I dok se mnogi žale na neprohodne puteve jer putari ne mogu da stignu da očiste sneg koji neprekidno zatrpava saobraćajnice, drugi ukazuju na propuste vozača: vožnju na letnjim gumama i nepažnju.

Mi, za to vreme, beležimo saobraćajke. U Beogradu, na uglu ulica Vojislava Ilića i Glasinačke, u smeru ka Plavom mostu, autobus je sleteo sa kolovoza i udario u parkirana vozila. Zbog nemogućnosti prolaska Ustaničkom, autobusi su preusmereni na auto-put, na Instagram profilu beleži moj_beo_grad. “Skretanje ka Barajevu trenutno je otežano zbog kamiona za čišćenje snega koji je sleteo sa puta. Saobraćaj ide usporeno, izbegavajte ovu deonicu ako je moguće, piše na