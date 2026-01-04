Alarm iz MUP-a: Građanima stigao SMS zbog vanredne situacije

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Alarm iz MUP-a: Građanima stigao SMS zbog vanredne situacije

MUP Srbije "upalio" je alarm za "vanredni događaj" kojim upozorava građane da zbog ledene kiše, koja je zahvatila Srem, Beograd, Južni Banat, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu i Zapadnu Srbiju, kao i delove jugozapadne Srbije, saobraćaj postaje izuzetno opasan.

Bez preke potrebe, građani se putem SMS poruka pozivaju da ostanu kod kuće, dok vozači moraju maksimalno da prilagode brzinu i vožnju uslovima na putu. "Izdato je upozorenje na ledenu kišu od 05.01. do 07.01.2026. godine. Budite oprezni i pratite instrukcije nadleznih organa. Više na upozorenje.mup.gov.rs", poslali su iz MUP-a građanima. Upozorenje MUP-a: U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usled poledice
Ključne reči

ŠumadijaMUPSMSSremBanatSnegApel

