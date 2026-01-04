Energetski stručnjaci: Nafta iz Venecuele primamljiva, ali su rizik i troškovi za SAD nepredvidivi
Euronews pre 56 minuta | Autor: Fonet
Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u subotu da će najveće američke kompanije uložiti milijarde dolara u ruiniranu naftnu industriju Venecuele, ali najveće rezerve nafte na svetu, koliko god izgledale primamljivo, mogu doneti više rizika nego koristi, rekli su energetski stručnjaci za CNN.
Vađenje više nafte iz Venecuele zahtevalo bi izuzetno skupu obnovu oštećene naftne infrastrukture zemlje, ali cena sirove nafte ne obećava da bi to bila isplativa investicija. Pored toga, prerada specifične sirove nafte iz Venecuele je sama po sebi skup poduhvat. „Čitava ova stvar ostavlja više pitanja nego odgovora o budućoj političkoj situaciji u Venecueli, i to će biti prvenstveno na umu korporativnih planera i planera u industriji koji žele da razmotre dobre