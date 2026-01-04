Energetski stručnjaci: Nafta iz Venecuele primamljiva, ali su rizik i troškovi za SAD nepredvidivi

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Fonet
Energetski stručnjaci: Nafta iz Venecuele primamljiva, ali su rizik i troškovi za SAD nepredvidivi

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u subotu da će najveće američke kompanije uložiti milijarde dolara u ruiniranu naftnu industriju Venecuele, ali najveće rezerve nafte na svetu, koliko god izgledale primamljivo, mogu doneti više rizika nego koristi, rekli su energetski stručnjaci za CNN.

Vađenje više nafte iz Venecuele zahtevalo bi izuzetno skupu obnovu oštećene naftne infrastrukture zemlje, ali cena sirove nafte ne obećava da bi to bila isplativa investicija. Pored toga, prerada specifične sirove nafte iz Venecuele je sama po sebi skup poduhvat. „Čitava ova stvar ostavlja više pitanja nego odgovora o budućoj političkoj situaciji u Venecueli, i to će biti prvenstveno na umu korporativnih planera i planera u industriji koji žele da razmotre dobre
"Logičan sled događaja": Koji je stvarni razlog hapšenja Madura?

Newsmax Balkans pre 1 sat
Si-En-En: Maduro prebačen iz luksuza u zatvor gde su uslovi opisani kao „užasni”

Politika pre 36 minuta
Dan posle otmice predsednika Venecuele: Narod ne može da gleda bahaćenje SAD, zloslutne pretnje Trampa i Rubija - proći će…

Večernje novosti pre 41 minuta
Psihijatar objasnio: Maduro je ponizio SAD svojim rečima

Večernje novosti pre 36 minuta
Ko je Silija Flores, nekada moćna prva dama Venecuele

BBC News pre 2 sata
uživo Maduro u pritvoru u bruklinu Tramp zapretio Madurovoj nasledinici, a onda se okrenuo ka Danskoj (foto/video)

Euronews pre 1 sat
BLOG UŽIVO Tramp zapretio potpredsednici Venecuele da počne da vlada zemljom ili da se skloni, većina Madurovog obezbeđenja…

Nova pre 2 sata
Vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Urugvaja i Španije objavile zajedničku izjavu o situaciji u Venecueli

Danas pre 11 minuta
Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Danas pre 1 sat
"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Blic pre 1 sat
Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Danas pre 41 minuta
Hiljade putnika zaglavljeno na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Danas pre 1 sat