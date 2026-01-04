Zimska služba JKP Komunalac na terenu: putevi Srema prohodni, apel vozačima na oprez

Sve raspoložive ekipe JKP Komunalac su na terenu i čiste puteve po prioritetima zimske službe, dok vozače apeluju da vožnju prilagode snegu i ledu. Državni put Novi Karlovci – Novi Slankamen – Stari Slankamen je prohodan, kažu u JP Putevi Srbije.

-Čišćenje snega se obavlja bez većih problema, kolovozi se posipaju solju i rizlom, a dezurne službe reaguju u skladu sa izveštajima vremenske prognoze. Na lageru imamo dovoljne količine soli i rizle. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu.- poručuje Andrejević. Prema informacijama sa terena, državni put Novi Karlovci – Novi Slankamen – Stari Slankamen, koji čisti JP Putevi Srbije, je prohodan i nema smetova. Zimska služba