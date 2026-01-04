Putevi Srbije: Na kolovozima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Nova pre 4 sati  |  Autor: Beta
Putevi Srbije: Na kolovozima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da na kolovozima širom zemlje ima od pet do deset centimetara snega te da se vozačima preporučuje da budu oprezni i ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca za gume.

Česti su odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu kroz Đerdapsku klisuru. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura. Magle ima na putnim pravcima Vrba – Kraljevo, Knjaževac – Tresibaba, Kopaonik – Jaram, Donja Sokolovica (Manjinac) – Debelica – Minićevo, Knjaževac
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Čačak: Svi putevi na teritoriji grada prohodni, posebna pažnja na pravcima koji vode do manastira i crkava

Čačak: Svi putevi na teritoriji grada prohodni, posebna pažnja na pravcima koji vode do manastira i crkava

Euronews pre 43 minuta
Satima sneg pada bez prestanka: Putari u Čačku dežuraće čitavu noć, na građane se apeluje da ne izlaze napolje u obući koja se…

Satima sneg pada bez prestanka: Putari u Čačku dežuraće čitavu noć, na građane se apeluje da ne izlaze napolje u obući koja se kliza (FOTO)

RINA pre 2 sata
JP Gradac: Prohodni svi putevi na teritoriji Čačka, na kritičnim lokacijama posuta so zbog najave ledene kiše

JP Gradac: Prohodni svi putevi na teritoriji Čačka, na kritičnim lokacijama posuta so zbog najave ledene kiše

Morava info pre 1 sat
Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Serbian News Media pre 3 sata
JP Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

JP Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

Ekapija pre 7 sati
Zimska služba JKP Komunalac na terenu: putevi Srema prohodni, apel vozačima na oprez

Zimska služba JKP Komunalac na terenu: putevi Srema prohodni, apel vozačima na oprez

In medija pre 8 sati
Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Beta pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KnjaževacKopaonikPutevi SrbijeKraljevoSneg

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Putari na dežurstvu celu noć Sneg satima pada bez prestanka: Izdat apel građanima, iz kuće nikako ne izlazite bez ove…

(Foto) Putari na dežurstvu celu noć Sneg satima pada bez prestanka: Izdat apel građanima, iz kuće nikako ne izlazite bez ove stvari

Blic pre 33 minuta
Zemljotres večeras pogodio Srbiju. Tlo se treslo u blizini ovog grada.

Zemljotres večeras pogodio Srbiju. Tlo se treslo u blizini ovog grada.

Blic pre 43 minuta
(Foto) Nekoliko kamiona zaglavljeno kod Kragujevca. Saobraćaj obustavljen: Sneg ne prestaje da veje

(Foto) Nekoliko kamiona zaglavljeno kod Kragujevca. Saobraćaj obustavljen: Sneg ne prestaje da veje

Blic pre 1 sat
Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Drama kod Goražda: Četiri devojke iz Srbije ostale zaglavljene, spasioci se jedva probijali do njih

Blic pre 1 sat
(Foto) U jednoj ruci pivo, a pripalio i cigaru. Ovakav prizor iz zavejane Vojvodine još niko nije video, ljudi ga posmatraju u…

(Foto) U jednoj ruci pivo, a pripalio i cigaru. Ovakav prizor iz zavejane Vojvodine još niko nije video, ljudi ga posmatraju u čudu: "Ovo niko neće nadmašiti"

Blic pre 1 sat