Na današnji dan, 4. januar: Uhapšen Gandi, poginuo Kami, odbijen Vens-Ovenov plan...

Na današnji dan dogodilo se: 1494 - Štamparija u Cetinju štampala je prvu knjigu na srpskom jeziku - "Oktoih prvoglasnik" Đurđa Crnojevića i štampara Makarija, jednu od najviše korišćenih bogoslužnih knjiga u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. 1717 - Engleska, Francuska i Holandija formirale su Trojnu alijansu da bi se suprotstavile ambicijama Španije u južnoj Evropi. 1785 - Rođen je nemački pisac Jakob Grim (Grimm), osnivač savremene germanistike. S bratom Vilhelmom